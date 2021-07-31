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Происшествия

В Новосибирске женщина облила себя бензином и превратилась в факел

30 июля в Новосибирска произошло ЧП. Женщина облила себя бензином и подожгла прямо на глазах прохожих.

Женщина подожгла себя в Новосибирске.
Женщина подожгла себя в Новосибирске.
https://vk.com/incident_nsk

По словам подписчика сообщества «Инцидент Новосибирск», все произошло в Калининском районе за остановкой «АЗС». Женщина облила себя неизвестной воспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Очевидцы подбежали к женщине с огнетушителями и потушили ее.



Пострадавшую с сильными ожогами увезли в больницу на скорой помощи. На месте также работали пожарные и полиция.



«В полицию сегодня было передано сообщение из медицинского учреждения о поступлении в ожоговое отделение женщины. В настоящее время полицейские устанавливают её личность и все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Что стало причиной такого поведения, не известно.

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