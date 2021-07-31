В Новосибирске женщина загорелась среди бела дня

По словам подписчика сообщества «Инцидент Новосибирск», все произошло в Калининском районе за остановкой «АЗС». По предварительным данным, женщина пыталась свести счеты с жизнью.

Очевидцы подбежали к женщине с огнетушителями и потушили ее.

Пострадавшую с сильными ожогами увезли в больницу на скорой помощи. На месте также работали пожарные и полиция.





«В полицию сегодня было передано сообщение из медицинского учреждения о поступлении в ожоговое отделение женщины. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность и все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.