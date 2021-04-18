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Происшествия

В Новосибирском аэропорте задержали лжеминера ГЭС

17 апреля в Новосибирске оперативно был задержан 48-летний житель города, который накануне позвонил в службу спасения «112» и сообщил, что ГЭС заминирована.

Новосибирская ГЭС.
Новосибирская ГЭС.
ГУ МЧС по Новосибирской области

Во время звонка он рассказал, что группа иностранцев из страны ближнего зарубежья планирует теракт на плотине ГЭС. Однако экстренные службы на месте предполагаемого взрыва никаких взрывчатых веществ не нашли.

Звонившего вычислили и задержали в аэропорту «Толмачево» сотрудники областного УФСБ. Им оказался ранее судимый за убийство местный житель, пишет «КП-Новосибирск».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что недавно в Новосибирске и Барнауле были эвакуированы школьники из нескольких учебных заведений. Причиной стали поступившие из центральной части России звонки неизвестных лиц о минировании.

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