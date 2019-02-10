В Новосибирской области на пожаре погибла женщина и четверо детей (обновлено)

Пожар в частном доме произошел в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области 10 февраля около часа ночи. После тушения обнаружены тела женщины 1982 года рождения и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения, пишет СУ СУ по Новосибирской области.

Как рассказал АСТ-54 руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирск области Павел Винаков, пожар начался ночью, когда все спали. На дым отреагировал автономный пожарный извещатель.

Громкий звук разбудил мужчину, который выскочил на улицу, рассчитывая вытащить женщину и детей через окна. Однако сильное задымление и стремительное распространение огня ему этого сделать не позволили. В результате все, кто остался в оме, погибли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа криминалистов. Следственные органы СКР по Новосибирской области возбуждили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.