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Происшествия

В Новосибирской области парень погиб от удара молнии

Несчастный случай произошел 13 июня в одном из районов Новосибирской области. В поселке Коченево от удара молнии скончался 25-летний местный житель, сообщает ngs.ru.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
Михаил Хаустов

Трагедия произошла примерно в 8 утра. Обстоятельства случившегося из-за непогоды выясняются.

Удивительно, но ровно год назад, также 13 июня, в Новосибирской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка. Это произошло в Колыванском районе. Девушка в сильный дождь шла из школы домой.

Ежегодно молния убивает в мире около тысячи человек. Поэтому во время грозы нужно избегать открытых пространств, водоемов и отдельно стоящих деревьев.

В октябре прошлого года американские исследователи обнаружив, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстоянии 673 км

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