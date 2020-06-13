В Новосибирской области парень погиб от удара молнии

Трагедия произошла примерно в 8 утра. Обстоятельства случившегося из-за непогоды выясняются.
Удивительно, но ровно год назад, также 13 июня, в Новосибирской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка. Это произошло в Колыванском районе. Девушка в сильный дождь шла из школы домой.
Ежегодно молния убивает в мире около тысячи человек. Поэтому во время грозы нужно избегать открытых пространств, водоемов и отдельно стоящих деревьев.
В октябре прошлого года американские исследователи обнаружив, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстоянии 673 км