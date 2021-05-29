В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в нарушителя

Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, пишет РИА Новости о ссылкой на управление СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и пунктам „а, б“ части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

В главке МВД рассказали, что вечером в пятницу 28 мая на 61 километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную.

«Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись, один из них оказал активное физическое сопротивление. Сотрудник ДПС обнажил табельное оружие. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили в ГУМВД.

По версии следствия, преодолевая сопротивление 19-летнего знакомого задерживаемого, полицейский, ударил его ногами и руками, после чего вынул из кобуры табельный пистолет Макарова, взвел в боевое положение и стал направлять на молодого человека. В ходе борьбы он «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы».

В ГУМВД сообщили, что полицейские на месте оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду врачей, пострадавшего госпитализировали. Двое других правонарушителей, один из которых снимал произошедшее на видео, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По данному факту в ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД», — говорится в сообщении.