В Сибири произошло землетрясение

Землетрясение случилось в 21 км на восток от Искитима. Эпицентр находился примерно в 5 км от деревни Девкино. Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмологи Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН не указали.

Ранее службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Также 21 августа подземный толчок магнитудой 2,2 зарегистрировали в Кемеровской области. Сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.