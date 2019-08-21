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Происшествия

В Сибири произошло землетрясение

На юге Новосибирской области вечером 20 августа сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1, пишет «Интерфакс».

Сейсмограф.
Сейсмограф.
открытые источники

Землетрясение случилось в 21 км на восток от Искитима. Эпицентр находился примерно в 5 км от деревни Девкино. Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмологи Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН не указали.

Ранее службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Также 21 августа подземный толчок магнитудой 2,2 зарегистрировали в Кемеровской области. Сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.

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