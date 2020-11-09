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Происшествия

В Новосибирской области товарный поезд сошел с рельсов

31 вагон поезда сошел с рельсов под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте.

В Новосибирской области товарный поезд сошел с рельсов.
В Новосибирской области товарный поезд сошел с рельсов.
https://vk.com/incident_nsk

Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили по данному факту уголовное дело.

«Предварительно установлено, что 8 ноября 2020 года около 16 часов местного времени на ст. Татарская Новосибирской области произошел сход 31 вагона, груженных щебнем. В результате происшествия никто не пострадал», — заявили в пресс-службе.

Правоохранители выявили признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

На месте происшествия работает следственная группа.

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