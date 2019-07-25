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Происшествия

В Оби нашли тело утонувшей девочки

23 июля удалось найти тело пропавшей 11 июля девочки, пишет «Бийский рабочий». Ребенок утонул, упав с заброшенной баржи.

Водоем.
Водоем.
Настасья Коваленко

Семилетнюю девочку унесло течением, которое в том месте было очень сильным. Поисково-спасательная операция шла на протяжении почти двух недель. Помимо сотрудников МЧС, спасателей, в поисках участвовали волонтеры.

В селе Фоминское, где произошла трагедия, местные власти предлагают организовать родительский патруль, чтобы взрослые контролировали детей.

Следователи и спасатели обращаются к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:

  • Нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои силы при попытках переплыть водоем,
  • Взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствам и проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде.
  • Необходимо учить детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.
  • Нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.
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