В Оби нашли тело утонувшей девочки

Семилетнюю девочку унесло течением, которое в том месте было очень сильным. Поисково-спасательная операция шла на протяжении почти двух недель. Помимо сотрудников МЧС, спасателей, в поисках участвовали волонтеры.

В селе Фоминское, где произошла трагедия, местные власти предлагают организовать родительский патруль, чтобы взрослые контролировали детей.

Следователи и спасатели обращаются к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде: