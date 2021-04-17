В Оби обнаружили труп мужчины

Как сообщили МВД по Новосибирской области, тело нашли в воде днем 15 апреля, на место выезжали сотрудники полиции.

«Есть вероятность, что погибший — это 26-летний мужчина, упавший с дамбы ГЭС 19 октября 2020 года», — пояснил источник издания в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел, когда компания молодых людей гуляла на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска. Один из парней захотел сделать селфи, однако поскользнулся и упал в воду.

Друзья пытались его спасти, но в результате еще одна девушка упала в воду — она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Позже друзья сибиряка сами обнаружили в воде тело, возможно принадлежащее их другу, однако из воды его тогда достать не удалось.