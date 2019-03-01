В одном из общежитий Алтайского края нашли тело студента

В Камне-на-Оби в общежитии аграрного техникума поздно вечером 28 февраля обнаружили мертвого человека, пишут «Каменские известия».

Тело парня нашли в туалете общежития в 22:15. По информации следователей, молодой человек 1996 года рождения покончил с собой.

Известно, что погибший был студентом каменского агротехникума. На учебу он приехал из села, расположенного неподалеку.