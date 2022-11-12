12 ноября
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Происшествия

В одном подгузнике сбежала девочка из детсада во время тихого часа

Во время тихого часа полуторогодовалая девочка сбежала из детского сада в одном подгузнике, чтобы найти воспитательницу, сообщает Telegram-канал Baza.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Воспитательница уложила детей на время тихого часа и вышла на улицу покормить птиц. А дверь не закрыла.

Девочка заметила, что взрослых нет и отправилась их искать на улицу в одном подгузнике. Когда воспитательница вернулась, она не заметила, что одного ребенка не хватает.

На улице девочку увидели проезжающий мимо курьер и местная жительница. Они решили отвести ребенка в квартиру женщины, пишет Газета.Ru. И вызвали бригаду скорой помощи, полицейских. Правоохранители нашли родителей девочки.

Ребенок здоров.

ЧП случилось В Кирове перед выходными.

Ранее воспитательница детского сада избила ребенка до сотрясения мозга.

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