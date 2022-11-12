В одном подгузнике сбежала девочка из детсада во время тихого часа

Воспитательница уложила детей на время тихого часа и вышла на улицу покормить птиц. А дверь не закрыла.
Девочка заметила, что взрослых нет и отправилась их искать на улицу в одном подгузнике. Когда воспитательница вернулась, она не заметила, что одного ребенка не хватает.
На улице девочку увидели проезжающий мимо курьер и местная жительница. Они решили отвести ребенка в квартиру женщины, пишет Газета.Ru. И вызвали бригаду скорой помощи, полицейских. Правоохранители нашли родителей девочки.
Ребенок здоров.
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