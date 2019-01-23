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Происшествия
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В одной из квартир Барнаула нашли труп женщины с пятью ножевыми ранениями

В Барнауле 22 января в квартире на улице Юрина обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Вскоре правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей, его задержали и предъявили обвинение.

По данным следствия, днем 9 января в съемной квартире обвиняемый выпивал со своей знакомой, которая пришла в гости. Он заподозрил женщину в краже денег и ударил ее ножом в область грудной клетки пять раз. От полученных телесных повреждений 48-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина скрылся. Спустя время тело женщины обнаружила хозяйка квартиры.

Известно, что обвиняемый в 2017 году освободился из мест лишения свободы, где длительное время отбывал наказание за совершение аналогичного преступления — убийства, — отмечают в ведомстве.

В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении мужчины под стражу. Правоохранители продолжают расследование.

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