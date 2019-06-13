В Оманском заливе неизвестные атаковали танкер с россиянами

Два танкера были атакованы в Оманском заливе. Суда идентифицировали как Front Altair под флагом Маршалловых островов и танкер Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы, сообщает РИА Новости .

Экипаж одного из загоревшихся танкеров состоял из граждан России, Грузии и Филиппин. Людей со всех танкеров эвакуировали, они находятся в безопасности, передает ТАСС.

Представитель сингапурской компании-оператора судна Kokuka Courageous BSM Ship Management сообщил Reuters, что корпус судна был поврежден с правого борта. Один член экипажа получил легкие ранения, ему оказали первую помощь.

«Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности», — сообщил представитель компании.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера, пишет bfm.ru. Организация «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO) сообщила о расследовании инцидента.