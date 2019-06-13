Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Оманском заливе неизвестные атаковали танкер с россиянами

Два танкера были атакованы в Оманском заливе. Суда идентифицировали как Front Altair под флагом Маршалловых островов и танкер Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы, сообщает РИА Новости.

Танкер в море.
Танкер в море.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Экипаж одного из загоревшихся танкеров состоял из граждан России, Грузии и Филиппин. Людей со всех танкеров эвакуировали, они находятся в безопасности, передает ТАСС.

Представитель сингапурской компании-оператора судна Kokuka Courageous BSM Ship Management сообщил Reuters, что корпус судна был поврежден с правого борта. Один член экипажа получил легкие ранения, ему оказали первую помощь.

«Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности», — сообщил представитель компании.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера, пишет bfm.ru. Организация «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO) сообщила о расследовании инцидента.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость