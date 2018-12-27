В Омске пьяный воришка пытался спрятаться от росгвардейцев в сугробе

Вневедомственной охране Росгвардии сообщили, что ранним утром 25 декабря неизвестный пробрался на стройку здания, возводимого на улице Подгорной. Сторож рассказал прибывшим бойцам, что услышал шум на охраняемом объекте, позвонил в полицию и пошел проверять территорию. Он обнаружил следы на снегу, ведущие к забору. Пойдя по ним, сторож увидел человека, несущего что-то в руках.

Как рассказали в Росгвардии, вскоре бойцы задержали подозреваемого, который пытался спрятаться от стражей порядка в сугробе. Его задержали. Мужчина был пьян. При себе у него имелись несколько ведер и моток кабеля. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим. Подозреваемого передали в руки полиции.