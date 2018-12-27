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В Омске пьяный воришка пытался спрятаться от росгвардейцев в сугробе

В Омске росгвардейцам пришлось доставать из сугроба 47-летнего мужчину, который пытался спрятаться в снегу, пишет Newsomsk.ru.

Барнаульские "авто-сугробы"
Барнаульские "авто-сугробы"
Михаил Хаустов

Вневедомственной охране Росгвардии сообщили, что ранним утром 25 декабря неизвестный пробрался на стройку здания, возводимого на улице Подгорной. Сторож рассказал прибывшим бойцам, что услышал шум на охраняемом объекте, позвонил в полицию и пошел проверять территорию. Он обнаружил следы на снегу, ведущие к забору. Пойдя по ним, сторож увидел человека, несущего что-то в руках.

Как рассказали в Росгвардии, вскоре бойцы задержали подозреваемого, который пытался спрятаться от стражей порядка в сугробе. Его задержали. Мужчина был пьян. При себе у него имелись несколько ведер и моток кабеля. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим. Подозреваемого передали в руки полиции.

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