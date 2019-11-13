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13 ноября
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Происшествия

В омском детсаде пятилетнего мальчика заставили доставать игрушки из унитаза

В омском детском саду № 344 с маленьким мальчиком произошел инцидент, о котором его отец написал на своей странице «ВКонтакте». Воспитательница во время обеда вывела двух малышей, заставила их доставать игрушки из общего унитаза и мыть их, пишет местный портал «Город 55».

Овцы. Игрушки
Овцы. Игрушки
Изображение от Alexas_Fotos на Pixabay

Делали это дети голыми руками, без перчаток. Как утверждает отец, так воспитательница наказала его сына и еще одного мальчика. При этом дети, уверен он, ничего не делали, просто находились в компании «шкодивших».

Отец пострадавшего ребенка также рассказал, что воспитательница постоянно кричит на детей и родителей, запрещает мальчикам бегать и катать машинки. Также, по его словам, его сын однажды ударился затылком, и педагог ничего не сказала о произошедшем родителям.

Департамент образования начал проверку.

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