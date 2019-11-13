В омском детсаде пятилетнего мальчика заставили доставать игрушки из унитаза

Делали это дети голыми руками, без перчаток. Как утверждает отец, так воспитательница наказала его сына и еще одного мальчика. При этом дети, уверен он, ничего не делали, просто находились в компании «шкодивших».
Отец пострадавшего ребенка также рассказал, что воспитательница постоянно кричит на детей и родителей, запрещает мальчикам бегать и катать машинки. Также, по его словам, его сын однажды ударился затылком, и педагог ничего не сказала о произошедшем родителям.
Департамент образования начал проверку.