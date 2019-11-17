В ООН объяснили, почему на дорогах России гибнет так много людей

Главные причины смертности на российских дорогах навали в ООН. Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт считает, что люди гибнут из-за изъянов в образовании, пьяной езды и недостаточном правовом преследовании нарушителей.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — цитирует РИА Новости слова Тодта.

В числе главных причин высокой смертности на российских дорогах он считает недостаточное образование водителей и пешеходов.

Также, давая совет об исправлении ситуации на дорогах, эксперт сказал: «Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем».

Он посетовал и на то, что многие россияне не пристегиваются, находясь за рулем.

«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — добавил спецпосланник ООН.