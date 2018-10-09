В Орле троллейбус въехал в толпу пешеходов. Есть погибшие.

Инцидент произошел на улице Полесская.
В ДТП погибли три человека, еще двое ранены. По данным ГИБДД, среди погибших есть ребенок. По словам очевидцев, чтобы достать тело погибшего, требуется поднять троллейбус автокраном, пишут в паблике «Город Орел. Орловчане здесь».
Женщина-водитель находится в шоковом состоянии.
У троллейбуса отказали тормоза на остановке, сообщил «Интерфаксу» источник в скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.