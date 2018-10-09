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9 октября
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Происшествия
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В Орле троллейбус въехал в толпу пешеходов. Есть погибшие.

В Орле троллейбус въехал в толпу людей на пешеходном переходе, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Общественный транспорт. Троллейбус.
Общественный транспорт. Троллейбус.
СС0

Инцидент произошел на улице Полесская.

В ДТП погибли три человека, еще двое ранены. По данным ГИБДД, среди погибших есть ребенок. По словам очевидцев, чтобы достать тело погибшего, требуется поднять троллейбус автокраном, пишут в паблике «Город Орел. Орловчане здесь».

Женщина-водитель находится в шоковом состоянии.

У троллейбуса отказали тормоза на остановке, сообщил «Интерфаксу» источник в скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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