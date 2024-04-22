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Происшествия

В Орске жена погибшего от наводнения мужчины пристыдила мэра за чистые штаны и сына в Дубае

По соцсетям распространяется видео, на котором мэр Орска в очередной раз встречается с жителями.

Мэр Орска Василий Козупица.
Мэр Орска Василий Козупица.
Кадр с личной страницы Вконтакте

На кадрах Василий Козупица стоит в синем костюме. В этот момент на него кричит женщина в одной футболке и шортах и спрашивает, за что погиб ее муж.

«Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты стоял краснел?!» – восклицает женщина и бьет себя в грудь.

Она рассказывает, что у нее нет денег даже на лапшу быстрого приготовления.

«Имейте совесть уже! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего», — кричит вдова.

Все это время Козупица молчит. Не отвечает он и тогда, когда женщина спрашивает, за что погиб ее муж.

«Муж за что погиб?! Ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае!», — упрекает его вдова.

Напомним, сын мэра затопленного Орска живет в Дубае. Козупица сказал, что ему там «не легко» из-за жары. В то же время у «Единой России» не нашлось вопросов к мэру Орска: «ничего дискредитирующего он не совершил», сообщает «Фонтанка».

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