Мэр затопленного Орска рассказал, почему его сын переехал в Саудовскую Аравию. Видео

На видео мэр рассказал, что его сын — инженер-геолог, и раньше он работал на Сахалине. В Саудовскую Аравию уехал, так как его пригласили на новую работу. По его словам, жить там трудно из-за жаркого климата.
Накануне Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией, ликвидирован и запрещен) опубликовал видео с расследованием. Исходя из данных, ясно, что сын мэра Орска Николай Козупица покинул Россию в октябре 2022 года и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей.
При этом месяц назад Николай Козупица переехал в Дубай. Там он купил квартиру стоимостью 33 млн рублей.
Публикацию сделали на фоне мощнейшего наводнения в Оренбургской области из-за паводков. По состоянию на 15 апреля в Орске из-за прорыва дамбы затоплено 6995 домов.
Отмечается, что ущерб инфраструктуре составил 40 млрд рублей, восстановлению не подлежат 40% затопленных домов. На данный момент в регионе затоплены 11,7 тыс. жилых домов и 18,7 тыс. приусадебных участков.
Ранее сообщалось, что более 10 тыс. жилых домов пострадало от паводка в Орске.
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