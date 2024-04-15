Два смытых моста восстановят в Алтайском крае

Два моста в Топчихинском и Панкрушихинском районе восстановят в Алтайском крае. Об этом сообщили в администрациях муниципальных образований.

Отмечается, что мост в топчихинском селе Чаузово смыло 4 апреля. Когда уровнь воды снизится, специалисты осмотрят остов переправы и прилегающую местность для возведения нового перехода.

В строительстве моста поможет местное лесничество — переправа необходима им для работы и обеспечивает доступ к трем жилым домам, где постоянно проживает восемь человек, и дачам. При этом семьям предлагали эвакуироваться, однако они отказались.

На данный момент организована доставка продуктов и товаров первой необходимости лодкой. По заявке действует лодочная переправа. Школьники продолжают учиться.

В Панкрушихинском районе 7 апреля поток воды повредил подтопленный пешеходный мост через реку Паньшиха.

Администрация района заявила, что переправу никто не контролирует. Однако,мост необходим. Его ремонт проведут, как только высохнет подход к переправе.

Пока что техника не может проехать, так как почва неустойчива. Альтернативный обход есть через мост «Коммунальный».

Ранее сообщалось, что из-за паводка закрыты четыре участка дорог в Алтайском крае.

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