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Жизнь

Из-за паводка закрыты четыре участка дорог в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжают действовать ограничения на четырех участках дорог, сообщили в минтрансе региона.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru
  • В Алейском районе на дороге «Алейск – Безголосово – К-13» на участке между Алейском и Безголосово движение закрыто для всех видов транспорта;
  • В Михайловском и Волчихинском районах на трассе «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» между селами Бор-Форпост и Ракиты закрыто движение для всех видов транспорта;
  • В городском округе Славгород на дороге «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» закрыто движение для всех видов транспорта на участке между Славгородом и Бурсолью;
  • В Мамонтовском районе на автомобильной дороге «Мамонтово-Крестьянка» закрыто движение для грузового транспорта общей массой более 10 тонн.

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