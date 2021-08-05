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В открытом доступе оказались протоколы торгов Минобороны и паспортные данные их участников

В открытом доступе оказались протоколы торгов по реализации имущества Минобороны, в которых указаны персональные данные участников, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор АНО «Информационная культура» и глава Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

«Я рассказывал ранее что госорганы крайне халатно относятся к персональным данным граждан, особенно граждан, которые вступают с ними в любые взаимоотношения, например, трудовые или договорные. Еще один наглядный пример федерального уровня, Минобороны России продает высвобождаемое имущество и публикует протоколы торгов включая паспортные данные представителей компаний», — написал Бегтин.

По его словам, протоколы с данными можно найти через поисковик, пишет polit.ru.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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