В открытом доступе оказались протоколы торгов Минобороны и паспортные данные их участников

«Я рассказывал ранее что госорганы крайне халатно относятся к персональным данным граждан, особенно граждан, которые вступают с ними в любые взаимоотношения, например, трудовые или договорные. Еще один наглядный пример федерального уровня, Минобороны России продает высвобождаемое имущество и публикует протоколы торгов включая паспортные данные представителей компаний», — написал Бегтин.
По его словам, протоколы с данными можно найти через поисковик, пишет polit.ru.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.