14 декабря
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Происшествия

В отношении бывшего генерала Росгвардии возбудили уголовное дело

В отношении экс-генерала, замдиректора Росгвардии Сергея Милейко возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупках вещевого имущества, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Речь идет о масштабной афере. По версии следствия, в 2017 году Милейкин и подельники передали все контракты на поставку вещевого имущества фирме «СпецШвейСнаб».

При этом компания не была способна выполнить и 1% от нужного объема. Цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству.

По такой схеме за 2,5 года им удалось заключить 134 контракта на более чем 3,6 млрд рублей, пишет Газета.Ru. Следствие считает, что не менее 10% от этой суммы было украдено.

Ранее по делу генерала-таможенника арестовали двух бизнесменов. Подробности дела в суде не привели.

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