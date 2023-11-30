30 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В оздоровительном лагере внезапно умерла девочка

ЧП случилось в оздоровительном лагере "Солнышко" на Урале.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В актовом зале умерла 15-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо во время занятий, пишет e1.ru. Девочка потеряла сознание.

Сразу вызвали скорую помощь, до приезда медиков девочке пытался помочь дежурный врач.

Реанимационные мероприятия к результату не привели.

Ранее на уроке физкультуры скончался пятиклассник в сибирской школе. Это произошло в Красноярске.

Предварительно, причина смерти — остановка сердца. Мальчику было 11 лет.

На уроке физкультуры ребенку стало плохо, он потерял сознание. Учитель вызвал скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть школьника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость