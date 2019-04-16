В Париже за несколько часов сгорела и обрушилась крыша собора Нотр-Дам де Пари

По данным мэрии, пожар возник в задней части кровли, где проходили реставрационные работы. В Главном управлении внутренней безопасности Франции отметили, что борьба с огнем осложнилась невозможностью использовать для тушения вертолеты — сброс воды с большой высоты мог привести к обрушению конструкций Нотр-Дама.
Last moments of the #NotreDame spire https://t.co/sdlvBYcJ2o pic.twitter.com/RGtMbGLNtF— Jim Pickard (@PickardJE) 15 апреля 2019 г.
Представители собора сообщают, что огонь охватил деревянный интерьер, который с большой долей вероятности сгорит.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что полного разрушения Нотр-Дам-де-Пари исключать нельзя.
First photos/videos emerge on social media #NotreDame— RT (@RT_com) 15 апреля 2019 г.
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В ЧП пострадал один человек — пожарный, задействованный в тушении возгорания. Так как туристов в здание перестают пускать в 18:00, других жертв удалось избежать.
Также в соборе сообщили, что огонь не затронул реликвии, хранящиеся там, например, Терновый венец Иисуса Христа.
I don’t know what happened, but there is fire at #NotreDame pic.twitter.com/7zVHjY9dUw— Silvia López Serra (@slopezserra) 15 апреля 2019 г.
Эмманюэль Макрон прибыл к месту пожара. «Сгорела сама история Франции», — приводит «РИА Новости» слова президента Франции. Он заявил, что собор будет восстановлен.
Прокуратура Парижа начала расследование пожара. Во вторник Государственный фонд сохранения культурного наследия объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора.
Video from the scene shows flames engulfing Notre-Dame Cathedral and smoke billowing from the iconic Paris landmark #NotreDame #Paris— ITV News (@itvnews) 15 апреля 2019 г.
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