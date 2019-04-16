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Происшествия

В Париже за несколько часов сгорела и обрушилась крыша собора Нотр-Дам де Пари

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери, также известном как Нотр-Дам де Пари, начался сильный пожар. По словам представителя собора, сообщение о возгорании поступило в 18:50 по парижскому времени, сообщает РБК. К 20:00 у здания обрушился шпиль и кровля, ему грозило полное разрушение, но стены удалось сохранить.

Пожар в Нотр-Даме.
Пожар в Нотр-Даме.
twitter.com

По данным мэрии, пожар возник в задней части кровли, где проходили реставрационные работы. В Главном управлении внутренней безопасности Франции отметили, что борьба с огнем осложнилась невозможностью использовать для тушения вертолеты — сброс воды с большой высоты мог привести к обрушению конструкций Нотр-Дама.

Представители собора сообщают, что огонь охватил деревянный интерьер, который с большой долей вероятности сгорит.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что полного разрушения Нотр-Дам-де-Пари исключать нельзя.



В ЧП пострадал один человек — пожарный, задействованный в тушении возгорания. Так как туристов в здание перестают пускать в 18:00, других жертв удалось избежать.

Также в соборе сообщили, что огонь не затронул реликвии, хранящиеся там, например, Терновый венец Иисуса Христа.

Эмманюэль Макрон прибыл к месту пожара. «Сгорела сама история Франции», — приводит «РИА Новости» слова президента Франции. Он заявил, что собор будет восстановлен.

Прокуратура Парижа начала расследование пожара. Во вторник Государственный фонд сохранения культурного наследия объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора.

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