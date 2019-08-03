В Перми из унитаза в квартире многодетной семьи выловили огромную змею

Полутораметровый питон вылез из унитаза в пермской квартире, пишет «Комсомольская правда». Его изловили спасатели. Рептилия оказала домашней, но жила совершенно в другом доме, пишет «Комсомольская правда».

ЧП произошло вечером 31 июля вечером. Питон заполз в квартиру на третьем этаже высотки. Мама трех малышей, вернувшись домой с прогулки, зашла в туалет и увидела на полу огромную змею. Женщина испытала шок, она спрятала детей в дальней комнате.

Спасатели голыми руками взяли питона, положили его в мешок и увезли себе на станцию. Ночь беглец провел у спасателей, утром его передали в клуб по содержанию по разведению экзотических животных.

Владелец змеи, увидев шумиху в СМИ, пришел за питоном. «Путешественником» по канализации оказалась самка коврового питона, ей семь лет. Хозяин взял змею еще «мальком». Питон в замечательном состоянии, хозяин прекрасно за ним ухаживает, но случайно не досмотрел.

Змея жила у пермяка в домашнем террариуме. В момент побега он был на работе. Питон выдавил стекло, вылез из террариума и начал ползать по квартире. Как он сбежал, пока остается загадкой, но не исключено, что тоже через унитаз. И около суток ползал по городской канализации, пока не объявился в квартире с тремя малышами.