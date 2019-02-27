В Петербурге 12-летний мальчик под пытками признался в сексуальных домогательствах

12-летний мальчик подвергся избиению и пыткам, после которых признался в домогательствах по отношению к годовалой сестре, пишет znak.com.

«12-летний мальчик, избитый знакомыми матери по подозрению в сексуальном насилии над годовалой сестрой, находится в детской больнице. У него диагностированы сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера. Сейчас с ним работают психологи», — говорится в сообщении пресс-службы городского уполномоченного по правам ребенка.

Госпитализирована и девочка, при ее осмотре врачи признаков насилия не обнаружили, отмечает znak.com.

Пресс-служба омбудсмена указывает, что ЧП произошло 19 февраля. К матери детей пришли знакомые, им не понравилось поведение ее сына, и они «начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке».

Семья детей неблагополучная, состоит на учете органа опеки, мать была судима.

Сейчас опека готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношение обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: по ходатайству опеки после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения.