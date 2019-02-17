В Петербурге обрушились четыре этажа общежития

В университете информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге 16 февраля обрушились перекрытия с пятого по второй этажи. 86 человек эвакуировали, сообщает РИА Новости .

По последним данным, жертв и пострадавших нет. Площадь обрушения составила около 150 кв. метров.

«На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там», — сообщил в Петербурге журналистам глава МЧС Евгений Зиничев, пишет Интерфакс.

По данным администрации вуза, в здании велись строительные работы. Они и считаются основной версией причины произошедшего. «Экстремальных» версий нет, сообщил журналистам врио главы Петербурга Александр Беглов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. «Как только Следственный комитет завершает работу, приступаем к работе мы. Укрепляем перекрытия опорами, после этого снимаем угрожающие нависающие конструкции и переходим к разбору завалов», — добавил Зиничев.