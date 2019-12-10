В Петербурге семеро мужчин избили девушку из-за «своеобразного» внешнего вида

Вечером 9 декабря на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин напали на группу девушек из-за того, что они показались им похожими на лесбиянок. Одну из девушек нападавшие били по голове, сообщает «Бумага».

По словам очевидицы произошедшего, мужчины пристали к подругам на улице. Приняв их за лесбиянок, они начали оскорблять девушек. Девушки добежали до ближайшей кофейни, но мужчины пошли за ними. Одна из девушек достала перцовый баллончик, но мужчины стали бить ее по голове.

«Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид, — рассказывает одна из девушек, — Начались обзывания типа: „Вы что, лесбиянки?“. Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось всё-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела».

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и зашили губу.

По словам подруг, пострадавшая частично не помнит произошедшее из-за шока, девушки намерены обратиться в полицию.