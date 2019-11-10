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Происшествия

В Петербурге со дна реки достали останки расчлененной студентки

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Предположительно это ноги молодой женщины, сообщает Фонтанка.Ру.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

Водолазы, которые несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты. Предполагают, что в них ноги молодой женщины.

Во время поисков останков тела предполагаемой жертвы доцента Олега Соколова водолазы нашли в Мойке ещё одно тело, сообщает ТАСС со ссылкой на Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга.

Напомним, утром 9 ноября задержали преподавателя СПбГУ 63-летнего Олега Соколова при попытке утопить пакет в реке Мойке. В его квартире нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу.

Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября. Они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Придя в себя, он решил избавиться от тела.

Ранее в Сибири поймали серийного маньяка-насильника, которого искали 30 лет. Преступник оказался 60-летним работником «Томскнефти».

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