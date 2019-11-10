В Петербурге со дна реки достали останки расчлененной студентки

Водолазы, которые несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты. Предполагают, что в них ноги молодой женщины.
Во время поисков останков тела предполагаемой жертвы доцента Олега Соколова водолазы нашли в Мойке ещё одно тело, сообщает ТАСС со ссылкой на Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга.
Напомним, утром 9 ноября задержали преподавателя СПбГУ 63-летнего Олега Соколова при попытке утопить пакет в реке Мойке. В его квартире нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу.
Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября. Они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Придя в себя, он решил избавиться от тела.
Ранее в Сибири поймали серийного маньяка-насильника, которого искали 30 лет. Преступник оказался 60-летним работником «Томскнефти».