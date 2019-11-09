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Происшествия

В Петербурге в рюкзаке у преподавателя вуза нашли отрубленные женские руки

В Санкт-Петербурге задержали по подозрению в убийстве преподавателя СПбГУ. В его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет, пишет РБК со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
СС0

Сообщается, что подозреваемый был задержан утром 9 ноября при попытке утопить пакет в реке Мойке. Поскольку пакет не тонул, он сам прыгнул в воду. 63-летнего мужчину доставили в больницу в переохлаждением. В связи с находкой следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

Позже выяснилось, что подозреваемый является преподавателем Санкт-Петербургского государственного Университета. Как стало известно 47news, в его квартире было найдено женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Придя в себя, он решил избавиться от тела.

«В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — заявили корреспонденту lenta.ru в пресс-службе СПбГУ.

Ранее в Сибири поймали серийного маньяка-насильника, которого искали 30 лет. Преступник оказался 60-летним работником «Томскнефти».

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