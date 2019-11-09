В Петербурге в рюкзаке у преподавателя вуза нашли отрубленные женские руки

Сообщается, что подозреваемый был задержан утром 9 ноября при попытке утопить пакет в реке Мойке. Поскольку пакет не тонул, он сам прыгнул в воду. 63-летнего мужчину доставили в больницу в переохлаждением. В связи с находкой следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).
Позже выяснилось, что подозреваемый является преподавателем Санкт-Петербургского государственного Университета. Как стало известно 47news, в его квартире было найдено женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.
Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Придя в себя, он решил избавиться от тела.
«В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — заявили корреспонденту lenta.ru в пресс-службе СПбГУ.
Ранее в Сибири поймали серийного маньяка-насильника, которого искали 30 лет. Преступник оказался 60-летним работником «Томскнефти».