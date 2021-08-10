10 августа
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Происшествия

В Петербурге студент умер после шлепка по ягодицам во время поисков котенка

20-летний студент умер в Петербурге во время того, как спасал котенка, забравшегося в моторный отсек автомобиля.

Брошенный котенок
Брошенный котенок
СС0

Парень услышал писк из припаркованного внедорожника и решил проверить, действительно ли в авто залез котенок. У машины сработала сигнализация, спустя некоторое время из дома вышел владелец.

Мужчина подумал, что его автомобиль хотят угнать, подлетел и то ли шлепнул его, то ли толкнул студента, пишет «Фонтанка». Молодому человеку стало плохо, он упал на асфальт и умер.

Многие местные СМИ писали, что молодой человек умер после «шлепка по ягодицам».

Хозяин машины позвонил в службу спасения, но прибывшие медики уже не смогли помочь.

Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

После судебно-медицинского исследования тела эксперты обнаружили у погибшего тупую травму живота с разрывом брыжейки толстой кишки, указывает znak.com.

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