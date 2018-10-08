В Петербурге задержали активистов, которые «поздравили» Путина баннером «Долгих лет тюрьмы»

Полиция оперативно «прикрыла» акцию. По делу о баннере правоохранители задержали 11 человек, пишет «Медиазона».
В Петербурге активисты растянули баннер «Долгих лет тюрьмы» ко дню рождения Владимира Путина. Фото: @merr1k https://t.co/nViv1ll1Kk pic.twitter.com/0imTyrGjbs— Медиазона (@mediazzzona) 7 октября 2018 г.
В этот же день в «северной столице» поздравляли Путина с днем рождения баннером. На огромной растяжке был изображен портрет Путина и надпись «С Днем Рождения, Капитан». Плакат подписан «PutinTeam». Баннер появился на Неве напротив Санкт-Петербургского госниверситета. Скорее всего, его изготовили члены движения «Putin Team"(«Команда Путина» по-английски), которое создал знаменитый российский хоккеист, играющий в США, Александр Овечкин.