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В Петербурге задержали активистов, которые «поздравили» Путина баннером «Долгих лет тюрьмы»

7 октября в Санкт-Петербурге активисты растянули на улице баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы», перекрыли улицу Восстания и зажгли фальшфейеры. Акция приурочена к дню рождения президента России Владимира Путина.

Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
lookus, depositphotos.

Полиция оперативно «прикрыла» акцию. По делу о баннере правоохранители задержали 11 человек, пишет «Медиазона».

В этот же день в «северной столице» поздравляли Путина с днем рождения баннером. На огромной растяжке был изображен портрет Путина и надпись «С Днем Рождения, Капитан». Плакат подписан «PutinTeam». Баннер появился на Неве напротив Санкт-Петербургского госниверситета. Скорее всего, его изготовили члены движения «Putin Team"(«Команда Путина» по-английски), которое создал знаменитый российский хоккеист, играющий в США, Александр Овечкин.

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