В петербургской коммуналке нашли трех детей рядом с мертвой матерью

Органы опеки обнаружили в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга троих маленьких детей рядом с телом умершей матери, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу регионального уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

В органы опеки о детях сообщили соседи, они рассказали, что жительница дома давно не выходит из комнаты, а ее дети часто плачут. Сотрудники ведомства долго не могли попасть в квартиру, а когда им это удалось, обнаружили женщину мертвой.

Мальчики двух и четырех лет, а также их девятимесячная сестра сейчас находятся в больницах. Дети внешне выглядят неухоженными, у одного из мальчиков подозревают отставание в развитии. Их отец живет отдельно, но готов забрать детей.

Женщина ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но в феврале 2018 года семья была снята с учета в связи с «положительной динамикой».

Всего у погибшей было пятеро детей. Двух старших — 18 и 12 лет — у нее забрала опека. Следователи СКР выясняют причины смерти.