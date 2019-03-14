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Происшествия

В петербургской коммуналке нашли трех детей рядом с мертвой матерью

Органы опеки обнаружили в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга троих маленьких детей рядом с телом умершей матери, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу регионального уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Брошенная кукла.
Брошенная кукла.
Михаил Хаустов

В органы опеки о детях сообщили соседи, они рассказали, что жительница дома давно не выходит из комнаты, а ее дети часто плачут. Сотрудники ведомства долго не могли попасть в квартиру, а когда им это удалось, обнаружили женщину мертвой.

Мальчики двух и четырех лет, а также их девятимесячная сестра сейчас находятся в больницах. Дети внешне выглядят неухоженными, у одного из мальчиков подозревают отставание в развитии. Их отец живет отдельно, но готов забрать детей.

Женщина ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но в феврале 2018 года семья была снята с учета в связи с «положительной динамикой».

Всего у погибшей было пятеро детей. Двух старших — 18 и 12 лет — у нее забрала опека. Следователи СКР выясняют причины смерти.

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