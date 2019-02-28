В петербургской закусочной изнасиловали двух восьмиклассниц

В Московском районе Санкт-Петербурга в закусочной неустановленный преступник изнасиловал двух девушек-подростков, сообщает АН «Оперативное прикрытие» .

В полицию обратились матери 14-летних восьмиклассниц. По их словам, неизвестный 26 февраля в период с часа ночи до половины восьмого утра в кафе «Шаверма» изнасиловал школьниц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Росбалт».