В петербургской закусочной изнасиловали двух восьмиклассниц

В полицию обратились матери 14-летних восьмиклассниц. По их словам, неизвестный 26 февраля в период с часа ночи до половины восьмого утра в кафе «Шаверма» изнасиловал школьниц.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Росбалт».
В Московском районе Санкт-Петербурга в закусочной неустановленный преступник изнасиловал двух девушек-подростков, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В полицию обратились матери 14-летних восьмиклассниц. По их словам, неизвестный 26 февраля в период с часа ночи до половины восьмого утра в кафе «Шаверма» изнасиловал школьниц.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Росбалт».
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