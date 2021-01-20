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Происшествия

В Подмосковье две школьницы-подружки одновременно выпали из окна

19 января две школьницы одновременно выпали из балконного окна на 17-м этаже жилого дома в подмосковных Химках, пишет Провинция.ру. Одна из девочек от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Кукла и девочка.
Кукла и девочка.
Михаил Хаустов

«По предварительным данным, школьницы заходили в дом вдвоем, при себе у них не было сумок. Также известно, что выжившая 12-летняя девочка из многодетной, верующей семьи, в школе ее характеризуют с хорошей стороны», — сообщает РенТВ. Ее 13-летняя подруга скончалась на месте.

В соцсетях пишут, что девочки — Вика и Варя — были близкими подругами. Обе упали на козырек подъезда, на котором было много снега, который сохранил одной из них жизнь.

Выжившая девочка рассказала в машине «скорой помощи», что на подъездном балконе стояли стулья, они с подругой встали на них и хотели посмотреть на город.

По факту начала проверку прокуратура Московской области. На месте ЧП работает полиция. На 17-м этаже дома, на общем балконе сотрудники полиции действительно обнаружили стул — возможно, речь идет о несчастном случае.

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