В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина

Мужчину забили насмерть на кассе магазина в Ивантеевке Московской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает, а ГСУ СК России по Московской области, передает РИА Новости.

Это произошло 16 декабря у кассы магазина в Ивантеевке. Между двумя посетителями произошел конфликт. Один из мужчин ударил другого кулаком в лицо. Тот от полученного удара упал, но агрессивный покупатель продолжил бить его ногами.

Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть мужчины.

Больше подробностей этого жуткого инцидента сообщает сайт «Царь Град», журналисты которого изучили видео. Вот что они увидели.

Мужчина в возрасте стоял у кассы и беседовал с продавщицами. Сзади к нему подходит молодой человек, который пытается отодвинуть мужчину от кассы, показывая деньги и, очевидно, пытаясь ускорить процесс.

Фото с видеозаписи. tsargrad. tv

Однако мужчина не освобождает кассу. Тогда парень пытается толкнуть его и получает отпор. Мужчины начинают выяснять отношения, молодой человек передает продавщице свои наушники, спор переходит в драку.

Фото с видеозаписи. tsargrad. tv

Явно потеряв над собой контроль, молодой человек выталкивает возрастного мужчину в угол перед дверью и избивает его, нанося удары ногами по голове уже упавшего. После этого он забирает из его руки тысячу рублей, а у продавщицы — свои наушники и завершает покупку, демонстрируя окружающим вежливость.

На записи видно, что ни один из посетителей магазина не попытался остановить драку.