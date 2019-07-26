В Подмосковье на детской площадке бывший сожитель нанес 22 ножевых ранения женщине

Преступник попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, который затем бросил и убежал в лесной массив. Там его задержали сотрудники полиции. Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват».

Задержанный — бывший сожитель убитой, мужчина 1981 года рождения, ранее судимый по статье о массовых беспорядках.

Дочь убитой, с которой жертва в момент нападения гуляла на детской площадке, находится в больнице под присмотром своей тети, пишет polit.ru. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного регионального следственного управления СКР Ольга Врадий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, однако источники в правоохранительных органах допускают его переквалификацию на убийство с особой жестокостью.

Задержание мужчины: