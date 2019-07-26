Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Подмосковье на детской площадке бывший сожитель нанес 22 ножевых ранения женщине

В подмосковном городе Раменское 25 июля днем убили местную жительницу. 25-летняя женщина получила 22 ножевых ранения на детской площадке возле дома.

Нож, тесак.
Нож, тесак.
СС0

Преступник попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, который затем бросил и убежал в лесной массив. Там его задержали сотрудники полиции. Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват».

Задержанный — бывший сожитель убитой, мужчина 1981 года рождения, ранее судимый по статье о массовых беспорядках.

Дочь убитой, с которой жертва в момент нападения гуляла на детской площадке, находится в больнице под присмотром своей тети, пишет polit.ru. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного регионального следственного управления СКР Ольга Врадий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, однако источники в правоохранительных органах допускают его переквалификацию на убийство с особой жестокостью.

Задержание мужчины:

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость