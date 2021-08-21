В Подмосковье неизвестный обстрелял многоэтажный дом

Житель Серпухова обнаружил в оконных стеклах отверстия от пуль. Предполагается, что пули были выпущены из пневматического пистолета. Одну из них пострадавший нашел в комнате, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Известно, что ориентировочно стреляли из дома напротив. Заявление в полицию пострадавший уже написал. На данный момент полиция разбирается в деталях случившегося.

«По факту повреждения окон в одной из квартир на ул. Звездной местным отделом полиции проводится проверка, — подтвердили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тем временем, сообщений о хулигана с пневматическим оружием не становится меньше. Их действия могут привести к трагедии.

По словам члена Московской областной коллегии адвокатов Ирины Зуй, нередко бывают случаи, когда при выстреле из подобного оружия с близкого расстояния все заканчивается смертью пострадавшего.

«На пневматическое оружие не требуется никаких особых разрешений, и это огромная проблема. С помощью пневматических пистолетов, винтовок, карабинов и тому подобного могут быть причинены значительные травмы, вплоть до серьезной порчи имущества и смерти», — отмечает адвокат.

Кстати, эксперт пояснила, что житель многоэтажки напрасно прикасался к пуле.

«Надо было оставить ее лежать там, где она была, и вызвать полицию. Специалисты смогли бы определить траекторию полета и, соответственно, вычислить точно, откуда стреляли», — подчеркнула она.

За обстрел многоэтажки нарушителям грозит наказание по уголовной статье за хулиганство в виде штрафа в 50 тыс. рублей, объяснил «ПС» председатель организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Он добавил, что на пневматику менее 7,5 Дж и калибром менее 4,5 мм действительно не требуется лицензии.