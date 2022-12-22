В Подмосковье сын алтайского банкира погиб от падения снега с крыши

Мальчик оказался сыном экс-совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова, сообщает Telegram-канал Shot.
ЧП произошло на территории частного дома в деревне Захарково.
Ребенок гулял с собакой. Выйдя на улицу, мать обнаружила его лежащим под горой снега.
Жительница Подмосковья позвала старшего сына. Подростка откопали, занесли в дом и вызвали скорую помощь.
Тело направили на экспертизу в морг. Правоохранительные органы проводят проверку.
Востриков с семьей погибшего не живет. Он переехал в Сан-Франциско.
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