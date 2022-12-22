23 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Подмосковье сын алтайского банкира погиб от падения снега с крыши

В Подмосковье 13-летний подросток погиб от падения снега с крыши. Об этом пишет «Лента.ру».

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Мальчик оказался сыном экс-совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова, сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на территории частного дома в деревне Захарково.

Ребенок гулял с собакой. Выйдя на улицу, мать обнаружила его лежащим под горой снега.

Жительница Подмосковья позвала старшего сына. Подростка откопали, занесли в дом и вызвали скорую помощь.

Тело направили на экспертизу в морг. Правоохранительные органы проводят проверку.

Востриков с семьей погибшего не живет. Он переехал в Сан-Франциско.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость