В Подмосковье задержали банду, входящую в сферу влияния «вора в законе» по прозвищу Циркач. Группировка похищала состоятельных людей, а потом вымогала у них деньги.

Задержаны пятеро участников группы от 24 до 38 лет. Выяснилось, что ими руководил авторитет Шико, который находится в тюрьме по другому делу. Следователи полагают, что именно он поручил подельникам организовать похищение жителя Ногинска и выбить из него деньги, пишет «РГ».

Пленник

Преступление было совершено в июле 2018 года. Рэкетиры потребовали от местного жителя «подарить» им дом и участок в Богородском. В противном случае угрожали убить его сына-предпринимателя. На раздумье дали сутки.

Не получив документов на недвижимость, бандиты избили молодого человека и вынесли все ценное из его квартиры. Кроме того, они угнали две дорогих иномарки. Потом они две недели удерживали коммерсанта у себя, постоянно вымогая деньги.

Пленник вынужден был отдать почти 2 млн рублей, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Во время обыска у подозреваемых изъяли травматический пистолет ИЖ-79, 4 ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего. Отрабатывается причастность подследственных к другим подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ — «Похищение человека» и «Вымогательство».

Копщик на кладбище

В миру Олег Пирогов (уроженец Литвы) стал «смотрящим» за Электросталью в 90-е годы. В последние годы Пирогов заметно сблизился с авторитетом Шакро Молодым (отбывает срок за вымогательство). Его имя не раз всплывало в связи с вымогательствами крупных средств у бизнесменов.

Преимущественно жертвами людей Циркача становились предприниматели, занимающиеся разработкой песчаных карьеров в Подмосковье, пишет «МК».

Сам Пирогов во время последнего профилактического задержания в феврале 2019 года подтвердил, что является «вором в законе» и гордится этим.

Также он добавил, что официально трудится копщиком на кладбище.