В подмосковных охотничьих угодьях поймали VIP-браконьеров и сняли их на видео

В распоряжении СМИ оказалось видео поимки постоянного представителя свердловского губернатора в Москве Александра Овчарова и его друга Леонида Петухова на месте браконьерской охоты.

Кадры сняты сотрудниками Бронницкого охотхозяйства. На них видно, что мужчины отказываются подчиняться егерям, государственному охотинспектору и полицейским.

По косулям с машины

Александра Овчарова и Леонида Петухова поймали во время незаконной охоты в Раменском районе Подмосковья — следившие за ними егеря зафиксировали стрельбу с машины по косулям.

Привет из Кремлевского полка

При приближении егерей охотники бросились в разные стороны, но были остановлены. Момент поимки Овчарова не запечатлен, а вот его товарищ, экс-военнослужащий Кремлевского полка Леонид Петухов отказался предъявить документы, назвался Сергеем и ушел от егерей по трассе, пишет ura.ru.

Вскоре его остановил вызванный на место государственный охотинспектор, однако предъявить ему документы и охотничьи принадлежности Петухов также отказался.

В третий раз его задержали уже полицейские, однако и с ними он вел себя агрессивно, отказываясь подчиняться.

В этот момент привезли второго пойманного — постпреда. «Можете рассчитывать, что я браконьер, — заявил чиновник.

Тепловизор

Спустя время егеря и полицейские нашли выброшенный Петуховым по дороге тепловизор. Экс-военнослужащему Кремлевского полка и постпреду пришлось выполнить требования полицейских и отправиться в участок. Последние кадры съемки — осмотр убитой косули.

Полицейские проводят проверку.

Убитый архар.

11 лет назад

9 января 2009 года в горах Алтая произошла авиакатастрофа вертолета Ми-171 авиакомпании «Газпром авиа». Тогда погибли 7 человек из 11 находившихся на борту. Выяснилось, что с борта вертолета велась незаконная охота на алтайских горных баранов (аргали).

В числе погибших охотников был полпред президента РФ в Госдуме Александр Косопкин.