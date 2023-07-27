В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль

В лесу в Орехове-Зуеве правоохранители остановили подпольный БДСМ-фестиваль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По информации источника, любители интимных экспериментов частенько собирались в подмосковном лесу с 2010 года. Так и в 2023 году они привезли в лес палатки, установили генераторы и планировали устроить фестиваль.

Однако начать развлекаться им не дали активисты из движения "Сорок Сороков" и местные жители. Еще до начала фестиваля они принялись писать жалобы правоохранителям и местной администрации. По итогу им удалось добиться внимания властей.

На место БДСМ-вечеринки приехали полицейские, силовики, сотрудники МЧС и даже лесная охрана. Они арестовали правонарушителей и изъяли литры алкоголя.

Организаторам, которые уже успели заработать за несостоявшийся фестиваль 3 млн рублей, теперь грозит до 15 суток.