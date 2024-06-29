В подмосковном отеле выявили кишечные инфекции

В гостиничном комплексе «Эдем» в Орехово-Зуеве у детей, отдыхающих там, выявили острую кишечную инфекцию. По этому факту управление Роспотребнадзора по Подмосковью организовало эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отобрали пробы воды и образцы пищевой продукции, взяли смывы с поверхностей, обследовали персонал отеля и проверили санитарное состояние объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Деятельность пищеблока приостановлена. Дети находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее сообщалось, что более 60 россиян отравились едой из бургерной.

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