В подвале жилого дома в Барнауле обнаружили «мину»

Подозрительный предмет находился в подвале шестого подъезда. Полиция провела эвакуацию жителей и оцепила территорию.
После проведения необходимых мероприятий выяснилось, что предмет угрозы не представляет, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В пятиэтажке на ул. Островского, 60 в Барнауле обнаружили «мину», сообщило сообщество Barnaul22.
Подозрительный предмет находился в подвале шестого подъезда. Полиция провела эвакуацию жителей и оцепила территорию.
После проведения необходимых мероприятий выяснилось, что предмет угрозы не представляет, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
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