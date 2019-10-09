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9 октября
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Происшествия

В подвале жилого дома в Барнауле обнаружили «мину»

В пятиэтажке на ул. Островского, 60 в Барнауле обнаружили «мину», сообщило сообщество Barnaul22.

Обезвреживание "мины" в Барнауле.
Обезвреживание "мины" в Барнауле.
vk.com/barneos22

Подозрительный предмет находился в подвале шестого подъезда. Полиция провела эвакуацию жителей и оцепила территорию.

После проведения необходимых мероприятий выяснилось, что предмет угрозы не представляет, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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