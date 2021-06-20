В погоне за возмездием. Сибирячка поставила ребенка на колени перед своим сыном, а ее сожитель учинил драку

«20 июня 2021 года в одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения», — информируют в региональном управлении Следственного комитета.