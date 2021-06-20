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Происшествия

В погоне за возмездием. Сибирячка поставила ребенка на колени перед своим сыном, а ее сожитель учинил драку

Следователи в Красноярске проводят проверку после появления в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как женщина ставит на колени мальчика, который якобы обидел ее сына.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«20 июня 2021 года в одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения», — информируют в региональном управлении Следственного комитета.

Также в СКР указывают, что мужчина, предположительно являющийся сожителем женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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