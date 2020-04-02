В полиции рассказали детали ночной стрельбы в Барнауле

Стрельба на Павловском тракте, о которой сообщили барнаульцы 2 апреля, произошла в результате пьяного конфликта. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сообщение в полицию поступило от одной из жительниц дома на Павловском тракте, 267. Женщина рассказала о драке и стрельбе.

Полицейские, которые незамедлительно прибыли на место, выяснили, что конфликт возник между мужчинами, употребляющими алкогольные напитки.

«Один из присутствующих ударил оппонента стеклянной кружкой по голове, в ответ гражданин выстрелил из травматического пистолета. Пуля попала в область спины. Оба гражданина госпитализированы», — прокомментировали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.