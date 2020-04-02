В полиции рассказали детали ночной стрельбы в Барнауле

Сообщение в полицию поступило от одной из жительниц дома на Павловском тракте, 267. Женщина рассказала о драке и стрельбе.
Полицейские, которые незамедлительно прибыли на место, выяснили, что конфликт возник между мужчинами, употребляющими алкогольные напитки.
«Один из присутствующих ударил оппонента стеклянной кружкой по голове, в ответ гражданин выстрелил из травматического пистолета. Пуля попала в область спины. Оба гражданина госпитализированы», — прокомментировали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.