На газопроводе под Оренбургом произошел взрыв

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды, газовики и экологи.

По предварительной информации, газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Прекращен транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Казахстан, добавил RT.

Власти запланировали заседании межведомственного штаба, где выработают необходимые меры для ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор области Денис Паслер, уточняет Прайм.

По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Разрушений после взрыва также нет, так как населенные пункты находятся далеко от места происшествия.