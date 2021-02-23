Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На газопроводе под Оренбургом произошел взрыв

23 февраля в Оренбургской области на федеральном магистральном газопроводе произошел взрыв, говорится в сообщении областного правительства.

Газ.
Газ.
СС0

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды, газовики и экологи.

По предварительной информации, газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Прекращен транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Казахстан, добавил RT.

Власти запланировали заседании межведомственного штаба, где выработают необходимые меры для ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор области Денис Паслер, уточняет Прайм.

По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Разрушений после взрыва также нет, так как населенные пункты находятся далеко от места происшествия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость