В полиции рассказали подробности ночного ДТП на Павловском тракте в Барнауле

Ранним утром 6 июня на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта произошло ДТП с участием автомобиля Lexus, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, 6 июня в 4:30 на Павловском тракте в районе дома 1А, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем «Лексус» допустил наезд на препятствие.

В результате водитель получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 1.

На водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, что означает, что молодой человек не имел водительских прав и отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Статья предусматривает административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.