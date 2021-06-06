В полиции рассказали подробности ночного ДТП на Павловском тракте в Барнауле

По предварительным данным, 6 июня в 4:30 на Павловском тракте в районе дома 1А, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем «Лексус» допустил наезд на препятствие.
В результате водитель получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 1.
На водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, что означает, что молодой человек не имел водительских прав и отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Статья предусматривает административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.